Январские штормы разрушили часть инфраструктуры на Куршской косе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Январские штормы нанесли серьезный ущерб туристической инфраструктуре национального парка "Куршская коса", рассказал "Интерфаксу" директор учреждения Анатолий Калина.

По его словам, сильнее всего пострадали 21 км косы, начиная от ее корня у Зеленоградска, или почти 50% береговой линии нацпарка.

"Там снесены практически все деревянные переходы через авандюну, по которым посетители выходили на берег. Серьезно пострадала и сама авандюна. Так, в районе корня косы ее смыло практически полностью", - сказал Калина.

Восстановительные работы в парке начнутся только после окончания сезона зимних штормов. В первую очередь отстраивать переходы будут на наиболее популярных маршрутах - в Королевском бору, поселке Лесное, у Музейного комплекса, рассказал директор.

"И работы эти будут непростыми. Высота некоторых обрывов, образовавшихся при обрушении авандюны, составляет 9 метров. И построить там новую лестницу, которой смогут воспользоваться, к примеру, пожилые люди, а не спортивная молодежь, будет весьма сложно. Но сделать это необходимо до начала летнего турсезона. Иначе наш народ ногами проложит через оставшийся песчаный вал незаконные, но пологие проходы к морю. Не сможем, к сожалению, мы на каждом метре косы проследить за этими "шахтерами", - заявил Калина.

Поскольку в парке сохранились смотровые площадки, строения деревни викингов и музейного комплекса, он уже сейчас может принимать туристов, как организованных, так и самостоятельных.

Куршская коса - самая длинная в мире песчаная пересыпь - песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций - полевой стационар кольцевания птиц "Фрингилла".

В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО. Ежегодно нацпарк посещают десятки тысяч туристов.