Жаловавшимся на рычащего льва жителям Анапы объяснили, что он так общается

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Анапе прокуратура и межведомственная комиссия проверили жалобы граждан на то, что в местном парке 30-летия Победы постоянно рычит лев. Проверки выяснили, что со львом все в порядке, но к документам у собственника есть вопросы.

Комиссия обнаружила, что лев абсолютно здоров и находится в хорошей физической формы, сообщила пресс-служба мэрии города.

"У него в порядке зубы, плотная шерсть, ему сделаны все прививки. Лев упитанный, у него даже есть пузико - это показатель правильного и регулярного питания. Что касается рычания, то это просто манера "разговора" животного, способ привлечь внимание", - процитировали в пресс-службедиректора цирка-театра Filateni Владимира Филатенко и его жены Полины Запашной, которые вошли в комиссию по проверке.

Анапская межрайонная прокуратура проверяла жалобы на ненадлежащее содержание хищника и выяснила, что угрозы жизни животного нет, но собственник не представил необходимые документы. В связи с этим у прокуроров все же возникли вопросы "к условиям его содержания ООО выставочный комплекс "Планета океан"", сообщила пресс-служба прокуратуры Кубани.

Теперь мэрия Анапы пытается договориться о переезде льва в зоопарк какого-нибудь другого региона.