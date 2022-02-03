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Минздрав РФ счел возможным увеличить срок действия рецептов на лекарства

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ поддерживает предложение об увеличении срока действия рецептов по лекарственным препаратам до 180 дней, как это сделано для льготных лекарств.

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России" один из участников предложил распространить существующую практику, согласно которой действие рецептов для льготной категории граждан увеличено с 30 дней до 180 дней, и на другие лекарственные препараты по рецептам.

"Я хотел бы поддержать (предложение - ИФ) по продлению рецептов до 180 дней, в том числе не только для льготных категорий граждан, но и остальных, это действительно нужная мера", - сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

При этом он подчеркнул, что это решение не должно приводить к снижению числа визитов к врачу, поскольку пациенты, получающие такие препараты, должны диспансерно наблюдаться. "И, конечно же, создание единого реестра назначений для того, чтобы между регионами можно было купить препарат уже при наличии рецепта, - это плановый формат работы для нас, мы считаем, что его нужно реализовывать", - сказал министр.

Мурашко отметил, что по дистанционной доставке рецептурных препаратов необходимо двигаться вперед, хотя есть линейка лекарств, которые не смогут таким образом доставляться. "Это препараты с наркотическим действием, прекурсоры всевозможные и (препараты - ИФ) с особым режимом хранения. Но мы по данному направлению готовы двигаться и соответственно реализовывать", - сказал глава Минздрава.

В свою очередь Путин отметил, что данный вопрос будет контролироваться. "Уверен, мы сделаем все, о чем сейчас договорились", - сказал президент.

Михаил Мурашко Минздрав Владимир Путин

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