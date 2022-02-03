В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, будет отменен из-за особенностей эпидемического процесса "омикрон"-штамма, ограничительные меры теряют смысл, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это - особенность эпидемического процесса именно для "омикрона" (...) Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл... Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс - при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, не рано ли отменять карантин для людей, контактировавших с заболевшими.

При этом она отметила, что "если будет другой вариант штамма (коронавируса), то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика", ведь эта тактика связана со свойствами возбудителя.

По ее словам, свойство "омикрон"-штамма заключается в очень быстрой передаче от человека к человеку, и в том, что в удельном весе всех заболевших большое количество тех, кто болеет бессимптомно. Так, по словам Поповой, в целом по стране около 17-20% граждан болеют бессимптомно, в Москве этот показатель - 40%.

Говоря о том, почему, несмотря на большое количество граждан, переносящих COVID-19 в легкой форме, важно сдавать тест на коронавирус, глава Роспотребнадзора отметила, что "смысл в тестировании для человека, у которого симптомы, есть, однозначен абсолютно". Так, по словам Поповой, важно отличить COVID-19 от гриппа.

"Тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна. Ну, например, при ковиде мы боимся образования тромбов, и здесь своя тактика лечения, а при гриппе мы, наоборот, боимся кровотечения повышенного от такого состояния. И здесь совсем другая тактика лечения, поэтому дифференциальная диагностика очень важна", - добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России" сообщил, что с учетом ситуации с новым штаммом "омикрон" обсуждается вопрос о снятии ограничений для контактных лиц. Он напомнил, что недавно вице-премьер Татьяна Голикова обсуждала данную проблему с работодателями и профсоюзами, у которых есть свои опасения на этот счет.

"Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более уж никаких локдаунов не намечается", - сказал Путин.

Сейчас карантин для контактных в России составляет семь дней. При этом привитые от COVID-19 и граждане, перенесшие заболевание, с момента выписки которых не прошло полгода, могут карантин не соблюдать.