Поиск
Фристайл13:00Женщины. Квалификация 1Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, будет отменен из-за особенностей эпидемического процесса "омикрон"-штамма, ограничительные меры теряют смысл, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это - особенность эпидемического процесса именно для "омикрона" (...) Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл... Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс - при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, не рано ли отменять карантин для людей, контактировавших с заболевшими.

При этом она отметила, что "если будет другой вариант штамма (коронавируса), то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика", ведь эта тактика связана со свойствами возбудителя.

По ее словам, свойство "омикрон"-штамма заключается в очень быстрой передаче от человека к человеку, и в том, что в удельном весе всех заболевших большое количество тех, кто болеет бессимптомно. Так, по словам Поповой, в целом по стране около 17-20% граждан болеют бессимптомно, в Москве этот показатель - 40%.

Говоря о том, почему, несмотря на большое количество граждан, переносящих COVID-19 в легкой форме, важно сдавать тест на коронавирус, глава Роспотребнадзора отметила, что "смысл в тестировании для человека, у которого симптомы, есть, однозначен абсолютно". Так, по словам Поповой, важно отличить COVID-19 от гриппа.

"Тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна. Ну, например, при ковиде мы боимся образования тромбов, и здесь своя тактика лечения, а при гриппе мы, наоборот, боимся кровотечения повышенного от такого состояния. И здесь совсем другая тактика лечения, поэтому дифференциальная диагностика очень важна", - добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России" сообщил, что с учетом ситуации с новым штаммом "омикрон" обсуждается вопрос о снятии ограничений для контактных лиц. Он напомнил, что недавно вице-премьер Татьяна Голикова обсуждала данную проблему с работодателями и профсоюзами, у которых есть свои опасения на этот счет.

"Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более уж никаких локдаунов не намечается", - сказал Путин.

Сейчас карантин для контактных в России составляет семь дней. При этом привитые от COVID-19 и граждане, перенесшие заболевание, с момента выписки которых не прошло полгода, могут карантин не соблюдать.

Хроника коронавируса. Февраль.

6
В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.
Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 3 февраля

Путин поручил проработать перезапуск программы утилизации старых авто в РФ

Путин поручил проработать перезапуск программы утилизации старых авто в РФ
Пандемия коронавируса

Путин заявил об отсутствии планов введения локдауна из-за коронавируса

В России будет прекращено вещание телерадиокомпании Deutsche Welle

Пандемия коронавируса

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Адвокат сообщила о нарушении прав заключенных в колонии под Саратовом

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });