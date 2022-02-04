Жительница Хабаровского края приговорена к колонии за гибель двух ее детей при пожаре

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Виновной в причинении смерти по неосторожности признана жительница поселка Березовый в Хабаровском крае, двое ее маленьких детей погибли при пожаре из-за неисправного электроприбора, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Согласно сообщению, суд приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Женщина с тремя своими детьми проживала в одноэтажном деревянном доме. Трагедия произошла 6 марта 2021 года, когда она ушла к соседке, оставив их одних и не выключив неисправный электронасос. Как отмечает в своем релизе прокуратура Хабаровского края, это стоило жизни двоим детям.

"В результате токовой перегрузки в квартире возник пожар, двое детей скончались от острого отравления продуктами горения. Одного ребенка удалось спасти", - сообщает прокуратура.

Погибшие дети 2019 и 2018 годов рождения. Выжившему ребенку на момент пожара было пять лет.

Как сообщали местные СМИ, дом был рассчитан на несколько семей. Он сгорел полностью, площадь пожара составила 270 кв. м.