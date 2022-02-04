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Жительница Хабаровского края приговорена к колонии за гибель двух ее детей при пожаре

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Виновной в причинении смерти по неосторожности признана жительница поселка Березовый в Хабаровском крае, двое ее маленьких детей погибли при пожаре из-за неисправного электроприбора, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Согласно сообщению, суд приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Женщина с тремя своими детьми проживала в одноэтажном деревянном доме. Трагедия произошла 6 марта 2021 года, когда она ушла к соседке, оставив их одних и не выключив неисправный электронасос. Как отмечает в своем релизе прокуратура Хабаровского края, это стоило жизни двоим детям.

"В результате токовой перегрузки в квартире возник пожар, двое детей скончались от острого отравления продуктами горения. Одного ребенка удалось спасти", - сообщает прокуратура.

Погибшие дети 2019 и 2018 годов рождения. Выжившему ребенку на момент пожара было пять лет.

Как сообщали местные СМИ, дом был рассчитан на несколько семей. Он сгорел полностью, площадь пожара составила 270 кв. м.

Хабаровский край

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