Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Житель Якутии приговорен к двум годам колонии за пожар, в котором погибла его семья

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Суд в Якутии приговорил местного жителя, по вине которого в пожаре погибли его жена и четверо детей, к двум годам лишения свободы, сообщила прокуратура региона.

Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении надзорного ведомства

В суде установлено, что подсудимый, не имея знаний в области электроэнергетики, изменил конструкцию греющего кабеля для септика. В результате произошло короткое замыкание, из-за которого загорелся жилой дом. В пожаре погибли пять человек, в том числе четверо детей.

Как сообщалось, пожар в частном двухквартирном жилом доме в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии произошел в октябре прошлого года. Площадь пожара составила 160 кв. метров. На месте были найдены тела женщины и четверых детей.

Якутия

Новости

Три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем в Курганской области

Что произошло за день: вторник, 19 октября

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа
Пандемия коронавируса

Власти Москвы повысили планку обязательной вакцинации в сфере услуг

Нападения в школах и вузах

Шестиклассника, устроившего стрельбу в школе в Прикамье, проверят психиатры

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Авиакомпании будут проверять у пассажиров анкеты о прибытии в РФ из-за рубежа

Путешественники вывозят с Камчатки в багаже 500 т красной икры в год

Новогодний отдых в регионах РФ обойдется на 10-20% дороже, чем год назад

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });