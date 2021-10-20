Житель Якутии приговорен к двум годам колонии за пожар, в котором погибла его семья

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Суд в Якутии приговорил местного жителя, по вине которого в пожаре погибли его жена и четверо детей, к двум годам лишения свободы, сообщила прокуратура региона.

Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении надзорного ведомства

В суде установлено, что подсудимый, не имея знаний в области электроэнергетики, изменил конструкцию греющего кабеля для септика. В результате произошло короткое замыкание, из-за которого загорелся жилой дом. В пожаре погибли пять человек, в том числе четверо детей.

Как сообщалось, пожар в частном двухквартирном жилом доме в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии произошел в октябре прошлого года. Площадь пожара составила 160 кв. метров. На месте были найдены тела женщины и четверых детей.