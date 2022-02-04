Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Швейцария 5:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:06Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 387 878 823+3 019 590

Новосибирский СК проверит выселение многодетной семьи из муниципального жилья

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована по сообщению СМИ о неправомерном выселении многодетной семьи с маленькими детьми из муниципального жилья в городе Обь Новосибирской области, сообщило в пятницу следственное управление СКР по региону.

"В сюжете указывается, что в 2019 году после пожара семье с четырьмя детьми предоставили муниципальное жилье. Несколько дней назад, по словам пострадавшей женщины, местная администрация попросила освободить жилплощадь за задолженность по коммунальным услугам. Однако женщина сообщает, что платила все платежи исправно", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

СКР Новосибирская область Обь

Новости

ФСБ провела антитеррористические учения в метро Екатеринбурга

ФСБ провела антитеррористические учения в метро Екатеринбурга

Что случилось этой ночью: пятница, 4 февраля

Журналистка "Новой газеты" Милашина покидает Россию после угроз Кадырова

Журналистка "Новой газеты" Милашина покидает Россию после угроз Кадырова

Журналистам Deutsche Welle запрещен допуск в Госдуму

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности РФ

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности РФ

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Нижнем Новгороде

Пандемия коронавируса

В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

Что произошло за день: четверг, 3 февраля

Путин поручил проработать перезапуск программы утилизации старых авто в РФ

Путин поручил проработать перезапуск программы утилизации старых авто в РФ
Пандемия коронавируса

Путин заявил об отсутствии планов введения локдауна из-за коронавируса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });