Новосибирский СК проверит выселение многодетной семьи из муниципального жилья

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована по сообщению СМИ о неправомерном выселении многодетной семьи с маленькими детьми из муниципального жилья в городе Обь Новосибирской области, сообщило в пятницу следственное управление СКР по региону.

"В сюжете указывается, что в 2019 году после пожара семье с четырьмя детьми предоставили муниципальное жилье. Несколько дней назад, по словам пострадавшей женщины, местная администрация попросила освободить жилплощадь за задолженность по коммунальным услугам. Однако женщина сообщает, что платила все платежи исправно", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.