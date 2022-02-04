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В РФ утвердили стандарты арктического туризма

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ростуризм и Росстандарт с 30 июня запускают серию национальных стандартов (ГОСТов) "Арктический туризм", которые, как рассчитывают в туристическом ведомстве, позволят повысить безопасность путешествий и качество туристических услуг в Арктической зоне России. В Ростуризме отметили, что такие стандарты утверждены в России впервые.

"Стандарты учитывают сложные климатические и природные особенности Арктики и возникающие из-за них риски. В них детально прописываются рекомендации к организации экскурсионных программ и туристических маршрутов в Арктике, требования к квалификации работающего с туристами персонала, к туристической инфраструктуре, транспорту, снаряжению, к тому, как должна быть выстроена коммуникация во время путешествия, в том числе со спасателями и местными жителями", - сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Кроме того, к единому стандарту будет приведена система навигации для туристов в Арктике. В частности, прописывается, как должны выглядеть информационные знаки, а также знаки, предупреждающие туристов об опасности, сложностях на пути, о близости мест эвакуации. Вводятся требования к ограничительным знакам.

В Ростуризме отметили, что Арктика – регион со своими культурными и историческими особенностями, с суровым и изменчивым климатом. Кроме того, это территория дикой природы с множеством заповедных зон.

"Все нюансы мы учли при создании национальных стандартов арктического туризма. Они создают для бизнеса единые и понятные правила игры, а для туристов – безопасные и комфортные условия путешествий", - цитирует главу Ростуризма Зарину Догузову пресс-служба ведомства.

Ростуризм Росстандарт

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