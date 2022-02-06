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Утверждена Концепция развития круизного туризма в России до 2024 года

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года, сообщила пресс-служба правительства в воскресенье.

"Увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан - эти и другие задачи поставлены в Концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года", - говорится в сообщении.

В ее рамках предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в ее создании.

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Как отмечается в документе, также в планах - расширять маршрутную сеть российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, создавать новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий, развивать круизные направления, которые будут интересны не только взрослым, но и детям.

По данным пресс-службы, еще одна важная задача, обозначенная в концепции, - это подготовка кадров. "В частности, планируется усовершенствовать образовательные программы в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов, а также создать площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. План мероприятий по ее реализации будет разработан Ростуризмом и внесен в правительство до 1 июля 2022 года.

Михаил Мишустин

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