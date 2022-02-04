Spotify открыла офис в РФ в рамках закона о "приземлении"

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Компания Spotify AB, зарегистрированная в Швеции, открыла представительство в РФ в рамках закона о "приземлении" иностранных интернет-гигантов.

Соответствующая информация содержится на сайте Роскомнадзора. "Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено", - говорится на сайте.

Неисполненным пока, согласно представленным данным, остается требование о размещении на ресурсах Spotify форм для обращения российских пользователей сервиса. Личный кабинет на сайте РКН компания уже зарегистрировала.

Ранее в пятницу стало известно об открытии офиса в РФ компанией Apple.

Компании Likee и TikTok в рамках закона о "приземлении" ранее разместили личные кабинеты на сайте РКН и электронные формы для обращения пользователей на своих ресурсах. Компания Viber, согласно данным на сайте РКН, пока разместила только формы для обращений, а Twitter - личный кабинет.

В пресс-службе Likee "Интерфаксу" сообщили, что компания начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России. В пресс-службе Viber "Интерфаксу" сообщили, что открыли представительство в РФ, но РКН это пока не подтвердил.

Закон о "приземлении"

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Кроме того, компании должны установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости (их перечень размещен на сайте РКН), а также ограничивать доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в Рунете.

В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.