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В Татарстане пятерых человек госпитализировали с отравлением неизвестным веществом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек попали в больницу с отравлением, предположительно, угарным газом в Татарстане, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По информации ведомства, сообщение об отравлении неизвестным веществом в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в селе Высокая Гора поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Татарстану от оперативного дежурного ЕДДС Высокогорского района.

"В результате отравления (предварительно, угарным газом) пострадали пять человек, в том числе двое детей. Все госпитализированы в Высокогорскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое госпитализированных - две девочки 2019 и 2021 годов рождения, а также женщина 1998 года рождения - в тяжелом состоянии. Мужчины 1995 и 1977 годов рождения находятся в состоянии легкой степени тяжести.

Причина происшествия устанавливается.

Татарстан

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