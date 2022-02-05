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В ульяновской колонии 38 заключенных объявили голодовку

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Заключенные ульяновской исправительной колонии строгого режима №10 (ИК-10) в субботу отказались от приема пищи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСИН по региону.

Там уточнили, что 38 осужденных, "являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащиеся в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания", в письменной форме отказались от приема пищи.

Собеседник агентства уточнил, что таким образом они выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка, проведения обысков. Осужденные отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Представитель пресс-службы отметил, что они находятся под постоянным контролем медиков, состояние их здоровья удовлетворительное.

В пресс-службе областного УФСИН также сообщили, что накануне осужденные повредили имущество в камерах, устанавливается размер ущерба. Материалы проверки будут направлены в следственные органы.

"Учреждение функционирует в штатном режиме", - подчеркнул собеседник агентства.

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