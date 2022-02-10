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В ульяновской ИК-10 голодовку продолжают четверо заключенных

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В исправительной колонии №10 в Ульяновской области голодовку продолжают четверо заключенных из 54, сообщили в региональном управлении ФСИН. На утро вторника голодавших было 35.

Акция началась 5 февраля в знак протеста против режимных требований, правил внутреннего распорядка, проведения обысков. В управлении подчеркивали, что в голодовке участвуют осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В УФСИН также сказали, что прекращена голодовка в колонии строгого режима №9. Там 6 февраля эту акцию начали осужденные, содержащиеся в ШИЗО и помещениях камерного типа. Сейчас все заключенные принимают пищу, колония вернулась к штатному режиму.

Организатором голодовки считается осужденный за разбой и сексуальное насилие. По данным ФСИН, он, угрожая другим осужденным, "склонил их к объявлению голодовки и написанию соответствующих заявлений". Материалы на него направили в СК для возбуждения дела по статье 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Ульяновский омбудсмен Сергей Люльков сообщил на своей странице в соцсети, что голодовку в ИК-9 объявляли 30 человек.

"В ходе личных бесед поступили жалобы на действия сотрудников данного учреждения и сотрудников Управления ФСИН по Ульяновской области, а именно: отсутствие должного медицинского обеспечения и плохое обеспечение одеждой, скудное, однообразное питание, ненадлежащее состояние камер ШИЗО, в которых требуется ремонт, грубость со стороны сотрудников при проведении обыскных и досмотровых мероприятий", - написал омбудсмен.

Люльков добавил, что принял 26 письменных обращений от осужденных, и сам направил обращения по этому поводу в СКР и прокуратуру. 7 февраля он посещал и ИК-10, и тоже принимал там обращения и жалобы заключенных.

Ульяновская область ФСИН ИК-10 ИК-9 Сергей Люльков

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