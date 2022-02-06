Военные сообщили об учениях с комплексами "Ярс" в Ивановской области

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные на учениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Ивановской области отработали смену полевых позиций ракетных комплексов "Ярс", сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"На учение привлечено около 1000 военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники", - говорится в сообщении.

"Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" Тейковского ракетного соединения (Ивановская область) сменили полевые позиции при отработке задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Стратегические ракетчики отрабатывают, в частности, совершение маршей протяженностью до ста километров и рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций.

25 января Минобороны сообщило о выходе мобильных комплексов "Ярс" на маршруты патрулирования в рамках учения в Ивановской области.

2 февраля военное ведомство РФ сообщило, что Тагильская дивизия РВСН также начала учения с выводом "Ярсов" на маршруты боевого патрулирования. В сообщении Минобороны РФ говорилось, что учебный выход на полевые позиции ракетного полка с "Ярсами" проходит в Свердловской области. Военные, в частности, отрабатывают задачи по противодействию условным диверсантам.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии. Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.