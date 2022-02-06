Три десятка машин столкнулись на трассе "Крым" в Тульской области

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Массовая авария с участием порядка 30 машин произошла в воскресенье в Заокском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По ее данным, ДТП на автодороге М-2 "Крым" случилось в районе 18 часов.

Как говорится в сообщении, количество и степень тяжести пострадавших, среди которых, по предварительной информации, трое несовершеннолетних, уточняется.

В связи с массовым ДТП прокуратура начала проверку.

По результатам проверки соблюдения федерального законодательства о безопасности дорожного движения, проведение которой поручено прокуратуре Заокского района, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.