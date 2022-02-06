Трое детей и пятеро взрослых пострадали в двух ДТП в Тульской области

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Восемь человек, из них трое детей госпитализированы после нескольких аварий на трассе "Крым" в Тульской области, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье начальник пресс-службы регионального управления МВД Андрей Ярцев.

"Сегодня вечером в Заокском районе произошли аварии на участках на 125-м и 126-м км федеральной трассы М-2 "Крым", в которых участвовали порядка 16 машин. Весь транспорт следовал в сторону Москвы", - сказал он.

Ярцев отметил, что всего в двух ДТП пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время движение восстановлено в полном объеме, сообщил он.

Предварительно, одной из причин массовой аварии могли стать сложные погодные условия.

Ранее прокуратура Тульской области сообщала о массовом ДТП с участием порядка 30 машин. В связи с этим была организована прокурорская проверка.