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В Петербурге задержан подозреваемый в краже из храма пожертвований на 5 млн рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже украшений и пожертвований из храма на несколько миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По подозрению в совершении этого преступления задержан неоднократно судимый за аналогичные противоправные деяния местный житель", - сказала Волк.

По версии полиции, мужчина в домовом храме в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" на Цветочной улице разбил стекло над иконой Пресвятой Богородицы, сорвал цепочки с драгоценностями, забрал их и другие пожертвования, после чего скрылся.

По словам Волк, ущерб от кражи предварительно оценен в 5 млн рублей.

В связи с инцидентом возбуждено дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

Санкт-Петербург МВД России

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