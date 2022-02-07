Лукашенко обещал сказать Путину, кто в России финансировал белорусские протесты

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему известны имена российских бизнесменов, которые финансировали протесты в Белоруссии, но ему также известно, что они попадают на прием к президенту Владимиру Путину. Он сказал об этом в интервью Владимиру Соловьеву.

"Вопрос я очень глубоко знаю, но под камеру не хочу говорить. Вот вернется из Пекина брат старший, я подготовил информацию. Вот прямо документ, который на меня пришел - я его в конверт с моей резолюцией отправлю Путину, пусть почитает, - пообещал он. - Они у президента России - явного моего родного человека - на приеме бывают. Ну, и что мне делать?"

Ранее Лукашенко говорил, что российский бизнес финансирует телеграм-канал Nexta, который Минск считает одним из организаторов протестов, и который властями Белоруссии признан экстремистским. Также он обвинял Запад в финансировании протестов.