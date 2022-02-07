Российские коммунальщики заявили о необходимости создания гимна для сектора ЖКХ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Отрасль жилищно-коммунального хозяйства России нуждается в собственном гимне, заявил руководитель регионального центра Общественного контроля "ЖКХ контроль в Московской области" Валерий Мамчур.

"В марте у нас день ЖКХ. Я посмотрел, ни на одном мероприятии нету гимна ЖКХ. Я этим занялся, написал и готов представить. Как это, в такой стране нету гимна ЖКХ? Разве это не достойно уважения? Все работаем не покладая рук! Я прошу поддержать (эту идею - ИФ)", - сказал Мамчур в ходе парламентских слушаний фракции КПРФ на тему: "Жилищно-коммунальное хозяйство: проблемы, решения, совершенствование нормативно-правового регулирования его деятельности".

Отрасль ЖКХ является важнейшей для исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда". Как отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, решение задач нацпроекта невозможно без устранения проблем в ЖКХ.

"Если мы не решим проблемы ЖКХ, то и проблема строительства будет не решена. Наши сети не в состоянии принять на себя дополнительно еще миллиард квадратных метров жилья. Поэтому нам придется кардинально пересмотреть всю работу по жилищно-коммунальному хозяйству", - говорил Хуснуллин на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека по защите жилищных прав людей в ноябре прошлого года.

Он напомнил, что в рамках этой работы правительство занимается расселением аварийного фонда.

День работников ЖКХ (День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства) отмечается в третье воскресенье марта. В 2022 году он выпадает на 20 марта и пройдет на официальном уровне в 42-й раз. В частности, праздник призван привлечь внимание к проблемам жилищно-коммунальных хозяйств.