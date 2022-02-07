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Власти Петербурга опровергли данные об увольнении учительницы из-за стихов Хармса

Чиновники пояснили, что она уволилась сама, а стихи Хармса никто не запрещал

Власти Петербурга опровергли данные об увольнении учительницы из-за стихов Хармса
Граффити с изображением поэта Даниила Хармса в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Педагога петербургской гимназии №168 Серафиму Сапрыкину не вынуждали уволиться, она это сделала по собственному желанию. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

"Никто не вынуждал, не увольнял. И тем более не запрещал Хармса и Введенского. (...) Учительница уволилась по собственному желанию. Есть ее заявление. Она написала это заявление", - отметили в администрации.

Там объяснили, что занятие прошло в начале декабря. Оно должно было быть посвящено Дню героев 29 декабря, приуроченному к битве под Москвой. Однако преподаватель без предупреждения изменила тему.

"Был утвержден план, что по этой теме будет встреча с учениками. Но госпожа Сапрыкина не уведомила, не согласовала изменения, провела другой урок. И здесь вопрос не в Введенском и Хармсе, а в том, что она проводит другой урок вне плана", - сказали в районной администрации.

Там отметили, что такие действия недопустимы. "С ней встретились, сказали, что так нельзя, что есть учебный план для учителей, для работников музеев - есть такие правила. Это как правила внутреннего трудового распорядка. И если что-то меняется? (...) это согласовывается и утверждается. Ей объяснили, что она поступила неправильно - не по вопросу Введенского и Хармса, а по вопросу того, что была изменена тема", - сказали в администрации.

Сама Сапрыкина заверила, что тему урока она согласовывала с завучем, которая "была от идеи в восторге".

Последовавшее увольнение в районной администрации объяснили эмоциями педагога. "Видимо, на каких-то эмоциях Серафима Олеговна написала заявление, решила уйти," - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, директор школы утверждает, что с педагогом у директора были нормальные рабочие и человеческие отношения - неформальные, какие обычно бывают между учителями. Более того, учитель спрашивала мнение директора, когда собиралась перейти в другую гимназию, рассказали в районной администрации. Сама директор, по словам собеседника агентства, любит Хармса и читает его стихи детям.

В районной администрации отметили, что гимназия №168 - учебное заведение с углубленным изучением русского языка и литературы, там учатся призеры олимпиад.

Увольнение Серафимы Сапрыкиной

Преподаватель из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина написала в фейсбуке, что администрация гимназии 168 Центрального района Петербурга в конце декабря 2021 года заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Хармса. По словам Сапрыкиной, представитель администрации назвала поэта "врагом народа" и "пособником фашистов".

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский сообщил в фейсбуке, что по ситуации отправил обращение в комитет по образованию и ждет ответа. "Такое не должно сходить с рук", - отметил ранее в соцсети Вишневский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами и перепроверить данные об ее увольнении.

Санкт-Петербург Дмитрий Песков Борис Вишневский Серафима Сапрыкина

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