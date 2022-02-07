Внутри монумента "Тысячелетие России" нашли автографы рабочих с 1874 года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде внутри памятника 1862 года "Тысячелетие России" нашли автографы рабочих, которые ремонтировали монумент на протяжении полутора столетий, рассказала на конференции старший научный сотрудник Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ) Марина Родионова.

В последний раз внутреннюю поверхность памятника обследовали в 2021 году. Родионова рассказала, что там нашли граффити - подписи рабочих. Самую древнюю надпись оставил маляр в 1874 году. Затем надписи сделали рабочие, работавшие внутри монумента в 1944 и 1953 годах. Последнюю надпись, уже не на кирпичной кладке, а на специальной табличке, сделали исследователи памятника в 1998 году.

Несколько десятков лет назад реставраторы обнаружили на памятнике и "автограф" литейщиков. Это было нецензурное слово из трех букв, отлитое в дореволюционной орфографии.

Ликвидировать хулиганскую надпись на памятнике было бы технически несложно, но сотрудники ГМЗ решили ее сохранить. Как тогда выразился гендиректор музея Николай Гринев, "автографов авторов на монументе нет, но есть автограф русского народа".

Монумент был открыт в Новгородском кремле 8 сентября 1862 года, когда в Великом Новгороде отмечалось 1000-летие Руси. Участниками грандиозных торжеств стали император Александр II и члены его семьи.

Авторы памятника "Тысячелетие России" - Михаил Микешин, Иван Шредер и Виктор Гартман. Высота увенчанного крестом, фигурой ангела и державой колоколообразного бронзового монумента с двумя рядами исторических деятелей первого тысячелетия России составляет около 16 м, диаметр - около 9 м, вес - 65,5 т.

В 2021 году памятник обследовали сотрудники петербургской реставрационной мастерской "Наследие". Они выяснили, что фундамент монумента находится в хорошем состоянии, но внутри пьедестала растут сталактиты. Родионова подчеркнула, что они увеличиваются "с катастрофической скоростью". Внутреннее пространство памятника не герметично и не вентилируется. Туда попадают атмосферные осадки. Влажность внутри монумента составляет около 100%. По мнению Родионовой, это может привести к деформации фундамента памятника. Эксперты "Наследия" подготовили двухлетнюю программу реставрации пьедестала.