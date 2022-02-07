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Абхазия попросила Россию увеличить переток электроэнергии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - На востоке Абхазии из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище Ингури ГЭС ужесточены ограничения на подачу электроэнергии потребителям, сообщила пресс-служба компании "Черноморэнерго".

"Новый график веерных отключений электричества связан с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище Ингури ГЭС приблизился к критической отметке в 415 метров, и расход воды превышает ее приток ввиду высокого потребления, - говорится в сообщении. - Отключения электроэнергии вводятся во избежание полной остановки комплекса Ингури ГЭС".

По данным представителя "Черноморэнерго" Тимура Кации, правительство Абхазии договаривается с Москвой об увеличении объемов перетока электроэнергии. О результатах переговорах ему пока ничего не известно.

Восточные районы Абхазии (Очамчырский, Гулрыпшский, Гальский и Ткуарчальский) будут обесточены в общей сложности четыре часа в сутки: по два часа в ночное и дневное время. Отключения электроэнергии в западных районах страны, куда осуществляются перетоки из России, будут производиться по часу в сутки из-за высоких нагрузок и во избежание аварий в энергосистеме.

"Черноморэнерго" также предупредила, что ограничения будут вводиться и в столице республики в случае достижения пиковых нагрузок на определенных подстанциях. "Ограничения будут сняты при снижении потребления электроэнергии", - пообещала компания.

Ингури ГЭС установленной мощностью 1,3 тысячи МВт была введена в эксплуатацию в 1978 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище - на территории, контролируемой Грузией.

В вопросах функционирования объектов Ингурской ГЭС грузинская и абхазская стороны действуют согласованно. В 1993 году, после грузино-абхазской войны, между сторонами была достигнута договоренность о распределении выработки электроэнергии с Ингури ГЭС в пропорции 60% Грузии и 40% Абхазии.

С 17 декабря 2021 года Сухум и западная часть Абхазии получают переток электроэнергии из России. Восточные районы республики снабжаются электричеством от ИнгурГЭС.

Абхазия Сухум Ингури ГЭС Грузия Москва Джварское водохранилище Черноморэнерго Тимур Кация

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