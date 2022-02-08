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Макрон заявил о том, что Путин успокоил его в отношении заявлений Минска о ядерном оружии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что президент РФ Владимир Путин развеял его обеспокоенность, связанную с заявлениями белорусского лидера Александра Лукашенко о ядерном оружии.

"Я сказал президенту Путину, что меня беспокоит проект Конституции Белоруссии, где предлагается убрать два фундаментальных положения от 1994 года, а также призыв в декабре Лукашенко по поводу ядерного оружия. Я хочу сказать, что президент Путин меня успокоил в этом отношении", - сказал Макрон на совместной с президентом РФ пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Он отметил, что эти вопросы вызывают беспокойство, поскольку "увеличивают дестабилизацию".

Ранее Лукашенко заявил, что не исключает возможности размещения в Белоруссии российского ядерного оружия.

"Мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил (речь об инфраструктуре для ядерного оружия, оставшейся со времен СССР - ИФ), все сараи стоят на месте", - говорил президент Белоруссии.

Владимир Путин Эммануэль Макрон Белоруссия

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