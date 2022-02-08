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За неделю число госпитализированных с COVID-19 в РФ выросло на треть

За неделю число госпитализированных с COVID-19 в РФ выросло на треть
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - За неделю число госпитализированных больных коронавирусом в РФ выросло на 30%, сейчас в больницах лежит 177 тысяч человек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В стационарном звене также отмечается рост нагрузки, связанной с высоким числом госпитализированных пациентов. На сегодня лечение в больницах получают 177 тысяч. Рост за неделю составил более 30%", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Мурашко, в России с коронавирусом госпитализированы почти 12 тыс. детей, рост госпитализаций в этой возрастной группе за неделю составил 28%.

Вакцинацию от COVID-19 прошли уже 41 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет, добавил он.

Хроника коронавируса. Февраль.

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