Со стены Нижегородского кремля удалили надпись, оставленную вандалами

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде со стены городского кремля счистили надпись, нанесенную вандалами, сообщили "Интерфаксу" в управлении делами правительства региона во вторник.

Надпись на стене крепости появилась в минувшие выходные. Это были две буквы, нанесенные белой краской. В соцсетях предположили, что вандалы не успели дописать слово.

7 февраля полиция начала проверку и поиски вандалов.

Стена Нижегородского кремля является объектом культурного наследия федерального значения. Надпись появилась на исторической кирпичной кладке, поэтому ее нужно было счищать спецсредством, отмечали чиновники.

Как сообщалось, к 800-летию Нижнего Новгорода в Нижегородском кремле и общественных пространствах на его территории были проведены масштабные работы по благоустройству. Юбилей города отмечался в 2021 году.