Восемь человек задержаны в Петербурге по делу об афере с арендой жилья

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские Петербурга выявили схему мошенничества с использованием интернет-сервиса бронирования недвижимости: жертвами аферистов стали 80 жителей разных регионов России, сообщила во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следователей, к противоправной деятельности причастны восемь человек из Петербурга, Ленинградкой области и Екатеринбурга, они задержаны. Пятеро, в том числе вероятные организаторы, заключены под стражу, двоим подозреваемым назначен запрет определенных действий, одному - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сказала Волк.

Предварительно установлено, что подозреваемые через международный интернет-сервис аренды жилья снимали на сутки номера и квартиры, заселялись, делали фотографии и от имени якобы владельцев размещали объявления о сдаче недвижимости.

"Для успешной верификации данных использовались поддельные таблички с адресами центральных районов Санкт-Петербурга и Сочи. (...) При проверках службой безопасности интернет-сервиса фигуранты демонстрировали интерьеры апартаментов и фальшивые документы на право владения ими. Для затруднения идентификации личности они меняли внешность, используя парики, накладные усы и бороды", - рассказала Волк.

Полиция полагает, что вероятные организаторы договорились с администрацией сервиса о проведении оплаты напрямую на счет арендодателя. При брони жилья требовали внесения полной стоимости.

"Для дополнительного криминального дохода подозреваемые после оплаты под надуманным предлогом отменяли бронь через администрацию интернет-сервиса и вновь выставляли объект для аренды. Таким образом, за одно и то же предложение они могли получить деньги от нескольких граждан", - отметила Волк.

По ее словам, на данный момент полицейские установили более 80 потерпевших из разных регионов России. По предварительным данным, они перевели мошенникам более 4 млн рублей. Следствие полагает, что подозреваемые обналичили эти деньги и похитили.

Волк добавила, что по местам проживания подозреваемых прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли средства связи с перепиской, 370 сим-карт, 85 оформленных на третьих лиц банковских карт, компьютеры, правоустанавливающие документы на объекты недвижимости с признаками подделки, а также другие предметы, значимые для расследования.

Дела о мошенничестве (ст.159 УК РФ) возбуждены в нескольких регионах России.