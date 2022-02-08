Автозак перевернулся на трассе под Красноярском

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на трассе в Красноярском крае с участием автомобиля, перевозившего 14 заключенных. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

По предварительным данным, двигаясь из Железногорска в Красноярск, водитель автозака не справился с управлением, в результате автомобиль ударился о левый отбойник и опрокинулся на проезжую часть.

Отмечается, что пострадавших нет. На месте работает экипаж ГИБДД, выясняются все обстоятельства аварии.