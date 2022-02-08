Верховный суд ликвидировал партию "Добрых дел"

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ по иску министерства юстиции ликвидировал политическую партию "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными", сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Иск удовлетворен полностью", - заявили в ВС во вторник.

Партия была ликвидирована, поскольку не участвовала в выборах, уточнили в суде.

Согласно утвержденной в 2014 году программе партии, размещенной на сайте Минюста, основной своей целью она заявляла - "повсеместно делать добрые дела".

В уставе отмечается, что "партия не является оппозиционной и поддерживает все положительные начинания Президента и Правительства Российской Федерации".

Президент партии - индивидуальный предприниматель Андрей Кириллов, депутат Государственной думы первого созыва в 1993-1996 годах, следует из информации на сайте Центризбиркома.

По данным ЦИК, в 2013 году партия "Добрых дел" выдвигала 13 кандидатов на выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ. Ни один из кандидатов, однако, не был зарегистрирован.