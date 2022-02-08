Суд в Туле рассмотрит коллективный иск об отмене обязательной COVID-вакцинации

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Тульский областной суд на предварительном заседании во вторник рассмотрел коллективное исковое заявления об отмене постановления главного санитарного врача Тульской области об обязательной вакцинации, сообщила "Интерфаксу" руководитель объединенной пресс-службы региональной судебной системы Ольга Дячук.

По ее словам, всего в суд было направлено более 120 исковых заявлений.

В своем заявлении истцы указывают, что постановление противоречит закону РФ и нарушает права истцов на добровольность и безопасность медицинской процедуры, а также на труд без дискриминации, на возможность зарабатывать средства на собственное существование, содержание семьи и детей, на сохранение достоинства и ставит истцов в бедственное положение.

"Вынесено определение о передаче административного дела по коллективному административному исковому заявлению (...) на рассмотрение в Центральный районный суд Тулы по подсудности", - сказала Дячук. Сроки первого заседания в этом суде еще не определены.

Ранее сообщалось, что в январе Тульский областной суд отложил рассмотрение коллективного иска в связи с привлечением в качестве третьего лица министерства здравоохранения Тульской области.

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, в том числе работников предприятий и организаций, была введена постановлением главного государственного санитарного врача по Тульской области 18 июня 2021 года. Первоначально в утвержденный список входило 171 предприятие и организация региона, привить планировалось не менее 60% от общей численности сотрудников.

В конце октября 2021 года список системообразующих предприятий и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации, был расширен до 229, а уровень коллективной вакцинации повышен до 80% от общей численности сотрудников.

В настоящее время в Тульской области вакциной от коронавируса привиты более 915 тыс. человек. Ревакцинировались почти 177 тыс. жителей области.

Ранее в Пролетарском суде Тулы рассматривались иски сотрудников двух крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса - АО "Щегловский вал" и АО "НПО "Сплав". Они требовали признать незаконным их отстранение от работы из-за отказа от вакцинации, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Суд отказал им в удовлетворении всех исковых требований.