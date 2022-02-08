Пожар на птицефабрике под Пермью ликвидировали

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание на птицефабрике "Комсомольская" (актив "Траста" в Пермском крае) ликвидировано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС во вторник.

"В 22:23 пожар в здании птицефабрики ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Комментарием предприятия "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, возгорание в птичнике птицефабрики "Комсомольская" произошло вечером во вторник. Площадь пожара превысила 1,7 тыс. кв. метров. Во время инцидента обрушилась кровля здания, свыше 33 тыс. кур погибли. Пострадавших нет.

АО "Птицефабрика "Комсомольская" входит в агропромышленный холдинг "Здоровая ферма". Основные направления деятельности группы - мясное птицеводство, свиноводство и мясопереработка. Мощность по переработке составляет 135 тыс. тонн в год. Группа занимается собственным производством комбикормов.

Группа и ее предприятия принадлежат банку непрофильных активов "Траст" (УК "Траст - Птицеводческие активы"). Производственные активы (АО "Птицефабрика "Комсомольская", ООО "Уральская мясная компания", ЗАО "Уралбройлер") расположены в Челябинске и Пермском крае.