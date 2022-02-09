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Лига безопасного интернета пожалуется прокурорам на "уроки гей-английского" в TikTok

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Лига безопасного интернета намерена обратиться в Генпрокуратуру с жалобой на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних на "уроках гей-английского" в TikTok, заявила член Общественной палаты (ОП) РФ, глава этой организации Екатерина Мизулина.

"Мы недавно столкнулись с ситуацией, когда правила сообщества иностранных платформ идут напрямую вразрез с национальным законодательством, в частности, с российским. Совсем недавно TikTok и английский фонд Stonewall, который поддерживает интересы ЛГБТ-сообщества, заключили партнерское соглашение о продвижении ценностей ЛГБТ на пространстве социальной сети TikTok", - сказала она на "круглом столе" в ОП РФ "Цензура или модерация? Как ограничить произвол иностранных соцсетей".

По ее словам, "они заявили о том, что будут продвигать образовательный и вдохновляющий контент, который должен поддерживать ЛГБТ-сообщество", что "идет напрямую вразрез с нашими российскими законами".

"И мы видим, что такого рода партнерское соглашение приводит к конкретным плодам на платформе TikTok. Мы видим массовую пропаганду ЛГБТ на этой платформе и видим даже образовательный контент, связанный с ЛГБТ, направленный на детскую аудиторию. Например, уроки гей-английского, в отношении которых мы, имею в виду Лига безопасного интернета, готовим обращение в Генеральную прокуратуру, в ближайшее время оно будет направлено", - сказала Мизулина.

По ее словам, имеет место "совершенно одиозная и очень агрессивная пропаганда такого рода явлений".

TikTok Лига безопасного интернета Генпрокуратура Екатерина Мизулина

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