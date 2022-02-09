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В МИД РФ назвали цирком очередные угрозы США в адрес "Северного потока 2"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает бравадой и цирком очередные угрозы Вашингтона не допустить запуск "Северного потока 2" в случае эскалации ситуации на Украине.

"Это политической цирк шапито, которым занимается Запад: есть группа клоунов, есть группа иллюзионистов, которые из шапки вытаскивают зайца за белые уши, а потом он превращается в ленту. То есть никто не знает, был ли заяц, была лента, - все довольны, все едят мороженое и попкорн. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", - сказал он, комментируя по просьбе "Интерфакса" слова американского президента Джо Байдена, что СП 2 не будет работать в случае нападения на Украину.

"Северный поток 2" давно превратился в руках США и некоторых деятелей вне США в инструмент давления на Москву. Это отражение, к сожалению, в сложившихся в Европе, в НАТО и ЕС реалий, где не то что какой-то самостоятельности и независимости, а попытки даже оценить собственные интересы и правильно их как-то взвесить в долгосрочном плане не предпринимается", - сказал Рябков.

Он подчеркнул: "Повторяется одно и тоже: люди бравируют тем, что они готовы пережить любые невзгоды, лишь бы нагадить Москве. Вот суть политики Запада и, в частности, Евросоюза".

Накануне, 8 февраля, Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал, что "Северный поток 2" не будет работать, если Россия вторгнется на территорию Украины.

"Все забывают, что России нужно иметь возможность продавать нефть и газ. Россия опирается на это. Это по сути единственное, что у нее есть, если говорить об экспорте", - добавил Байден. По его мнению, Россия пострадает, "если подобные поставки прекратятся".

Северный поток 2 МИД РФ Сергей Рябков США Джо Байден Украина

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