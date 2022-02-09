Глава МИД Великобритании прилетела в Москву

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву, сообщило посольство страны в Москве.

"Министр иностранных дел прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины", - говорится в сообщении британской дипмиссии в твиттере.

Там также размещено видео, на котором видно, как Трасс спускается по трапу самолета, у которого ее встречает посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт.

Министр иностранных дел 🇬🇧 @TrussLiz прибыла в Москву для переговоров с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины. pic.twitter.com/uv7OvxeiJ8 — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) February 9, 2022

Встреча Трасс с Лавровым планируется на 10 февраля.