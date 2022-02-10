Джонсон посетит Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг вылетает с визитами в Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить вопросы укрепления обороны Европы, сообщил офис главы британского правительства.

"Премьер-министр вылетит сегодня в Брюссель и Варшаву, призывая международных партнеров продемонстрировать свою солидарность с союзниками по НАТО", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Брюсселе премьер и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудят предложение Великобритании укрепить обороноспособность альянса. Инициатива предполагает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов британских ВВС в Южной Европе и направление британских военных кораблей в Восточное Средиземноморье, "чтобы помочь защитить море и небо в юго-восточном углу НАТО".

Ранее об этом говорилось в статье Джонсона, опубликованной в The Times. В ней премьер заявил, что действия России в отношении Украины вынуждают НАТО укреплять свои позиции в Европе.

Даунинг-стрит напоминает, что премьер-министр объявил, что еще 1 тыс. британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки гуманитарного реагирования в регионе, если это будет необходимо. Ранее на этой неделе Лондон объявил, что до 350 военных будут развернуты в Польше.

Премьер-министр "подчеркнет союзникам, что они не должны идти на компромисс в отношении основополагающих принципов НАТО", право каждой европейской демократии стремиться к членству в НАТО, говорится в сообщении.

В то же время в нем указано: "Великобритания готова работать над поиском дипломатических путей, и мы считаем, что этого можно достичь. Но дипломатия может основываться только на существующих международных соглашениях и основополагающих принципах единой и свободной Европы".

При этом сам премьер подчеркнул: "То, что нам нужно увидеть, - это настоящая дипломатия, а не дипломатия принуждения".

Накануне в Москву прибыла глава британского МИД Лиз Трасс. В четверг она встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Согласно сообщению правительства Великобритании, Трасс в Москве попытается убедить Россию в необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины, а также найти пути дипломатического решения проблемы.