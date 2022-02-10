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В отделе полиции в Красноярске умер задержанный

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске полиция начала служебную проверку после смерти задержанного в отделе №2, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Подозреваемого в кражи металла из гаража доставили в отдел полиции 9 февраля. Через некоторое время его нашли в туалете мертвым, с телесными повреждениями. Скорая помощь констатировала его смерть.

Задержанному было сорок лет.

Служебная проверка назначена для выяснения обстоятельств случившегося.

Красноярск МВД

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