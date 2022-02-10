Сбросивший знакомую с четвертого этажа челябинец получил 12 лет колонии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор жителю Миасса, вытолкнувшему из окна свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области в четверг.

Преступление было совершено в ноябре 2021 года. Осужденный распивал спиртное в компании нескольких человек в квартире на четвертом этаже. Во время застолья у него произошел конфликт с 43-летней женщиной. Они вышли в другую комнату, там мужчина вытолкнул ее из окна. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Суд признал 34-летнего местного жителя виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

В свою очередь пресс-служба областной прокуратуры уточняет, что мужчина был ранее судим за разбойное нападение и освободился из колонии в 2020 году.