Бюджет РФ в январе исполнен с профицитом 124,99 млрд рублей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в размере 124,99 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в первый месяц года впервые за последние три года (в 2020 и 2021 годах в январе, по предварительной оценке Минфина, был дефицит).

Доходы бюджета составили 2 трлн 089,15 млрд рублей, плановые показатели на год были выполнены на 8,3%. Исполнение расходов составило 1 трлн 964,16 млрд рублей, или 8,2% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Отрицательное сальдо источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета составило минус 129,683 млрд рублей, сальдо внешнего - плюс 4,691 млрд рублей.

Поступление нефтегазовых доходов составило 794,518 млрд рублей, или 8,3% от плановых показателей на год, ненефтегазовых - 1,294 трлн рублей, или 8,4%.

Федеральная налоговая служба администрировала за месяц 1,457 трлн рублей, или 8,7% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 549,616 млрд рублей (8,8%), другие федеральные органы - 82,298 млрд рублей (4,1%).