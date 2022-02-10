Глава МИД РФ заявил о сожалении из-за требований убрать войска с российской территории

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Неизменность требования убрать российские войска с российской территории вызывает сожаление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Требование убрать российские войска с российской территории никоим образом (во время закрытой части переговоров - ИФ) не менялось в ответ на наши аргументы. И это вызывает сожаление как минимум", - сказал он на пресс-конференции в Москве в четверг по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.

"Я давно не участвовал в дипломатических переговорах, которые можно было бы в общем вести в прямом эфире по большому счету: потому что ничего секретного, ничего конфиденциального, доверительного, кроме того что звучит с высоких трибун регулярно в Лондоне, мы в общем-то не слышали", - подчеркнул Лавров.

Трасс заявила, что "у России еще есть возможность остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования".

"Факты говорят сами за себя. Мы видим увеличение количества войск, оружия на границе с Украиной, и считаем это угрозой. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны, направленные на то, чтобы подорвать демократию на Украине", - сказала британский министр.