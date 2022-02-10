Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:45Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Глава МИД РФ заявил о сожалении из-за требований убрать войска с российской территории

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Неизменность требования убрать российские войска с российской территории вызывает сожаление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Требование убрать российские войска с российской территории никоим образом (во время закрытой части переговоров - ИФ) не менялось в ответ на наши аргументы. И это вызывает сожаление как минимум", - сказал он на пресс-конференции в Москве в четверг по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.

"Я давно не участвовал в дипломатических переговорах, которые можно было бы в общем вести в прямом эфире по большому счету: потому что ничего секретного, ничего конфиденциального, доверительного, кроме того что звучит с высоких трибун регулярно в Лондоне, мы в общем-то не слышали", - подчеркнул Лавров.

Трасс заявила, что "у России еще есть возможность остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования".

"Факты говорят сами за себя. Мы видим увеличение количества войск, оружия на границе с Украиной, и считаем это угрозой. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны, направленные на то, чтобы подорвать демократию на Украине", - сказала британский министр.

МИД РФ Сергей Лавров

Новости
Дело журналиста Ивана Сафронова

Суд снова отказался отпустить журналиста Сафронова из СИЗО

Суд снова отказался отпустить журналиста Сафронова из СИЗО

Лавров назвал разговором немого с глухим обсуждение Украины с главой МИД Британии

Лавров назвал разговором немого с глухим обсуждение Украины с главой МИД Британии

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

Ректора "Шанинки" Зуева перевели из больницы в общую камеру

В России будут повышены пенсии военным пенсионерам

Шестнадцатилетний фигурант "дела Minecraft" получил пять лет колонии

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом

В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом

ФСБ нашла зарубежного куратора у подростка, "минировавшего" уральские школы

Приставы намерены взыскать с Telegram 9 млн рублей новых штрафов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });