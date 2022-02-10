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МИД РФ опроверг заявление Борреля о получении им писем по вопросам безопасности от Лаврова

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров не направлял письма по гарантиям безопасности высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю.

"Лавров Боррелю не писал", - написала Захарова в телеграме.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, направивший в Москву ответ по вопросам безопасности, не значился среди адресатов запроса главы МИД РФ Сергея Лаврова о трактовке принципа неделимости безопасности. Письма были отправлены Москвой в США, НАТО и ОБСЕ.

Ранее Боррель сообщил, что он ответил от имени стран ЕС на письма Лаврова по вопросам европейской безопасности, которые они получили.

"Напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и обращению вспять наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее, а также в Белоруссии", - отметил Боррель.

Постпредство РФ при ЕС сообщило, что постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннику Балфоорт, которая по поручению Борреля передала его послание в адрес министра иностранных дел России Лаврова от имени глав МИД 27 стран ЕС.

В коммюнике российской дипломатической миссии при ЕС отмечалось, что Балфоорт пояснила, "что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности".

МИД России Мария Захарова Сергей Лавров Жозеп Боррель

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