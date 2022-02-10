Полиция установила подозреваемого в убийстве трех собак в Псковской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские установили личность подозреваемого в расстреле трех собак в начале января в Гдовском районе Псковской области, сообщает в четверг пресс-служба регионального УМВД.

"Сотрудниками ОМВД России по Гдовскому району раскрыто резонансное преступление, совершенное в деревне Чернёво в канун Рождества. В полицию обратилась жительница деревни и сообщила, что неизвестный застрелил трех собак: одна из них была бездомная, а две другие принадлежали заявительнице. На месте происшествия следственно-оперативной группой были изъяты пули и гильзы", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Подозреваемый - житель Гдовского района 1961 года рождения - пояснил, что занимается охотой, имеет зарегистрированное оружие. По его словам, три собаки напали на него 5 января за пределами поселка.

Ранее сообщалось, что по факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях. В частности, неравнодушные граждане разместили петицию с требованием найти убийцу собак.

Ситуацию прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он призвал руководство и сотрудников регионального УМВД найти и наказать виновных в убийстве животных.