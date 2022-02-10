Более трети россиян заявили о подъеме отечественной науки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Более трети россиян (38%) полагают, что отечественная наука в настоящее время переживает состояние подъёма и в РФ совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на развитие общества. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В свою очередь, каждый пятый (22%) придерживается противоположной точки зрения, полагая, что российская наука находится в состоянии спада.

Согласно опросу, более четверти сограждан (29%) считают, что российская наука пребывает в застое.

На вопрос социологов об отраслях науки, где РФ является лидером, допускающий до трех вариантов ответа, россияне указали на военную сферу (28%), здравоохранение (18%), космическую отрасль (17%).

По данным опроса, 38% россиян считают, что за последний год ситуация в отечественной науке изменилась в сторону улучшения. Каждый пятый (21%) уверен, что стало хуже и 28% респондентов не заметили каких-либо изменений.

При ответе на вопрос о том, какие направления в отечественной науке следует развивать и поддерживать в первую очередь, 44% россиян назвали здравоохранение, почти каждый шестой (17%) – образование.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 24 ноября 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.