"Лига безопасного интернета" заявила, что из ее состава вышел только "Мегафон"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Письменное заявление о выходе из "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) подала только компания "Мегафон", таким образом, утверждение о массовом исходе из состава организации ее участников неверно, утверждают в пресс-службе ЛБИ.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что ЛБИ проводит реорганизацию попечительского совета, правления и состава участников. По данным издания, из нее вышли операторы связи, входящие в нее интернет-компании давно не участвуют в работе, а создатель ЛБИ, бизнесмен Константин Малофеев перестал поддерживать ее в 2021 году, "но организация нашла новые источники финансирования".

"Уставом Лиги безопасного интернета определена процедура выхода участников из состава организации. В соответствии с ней, членство в Ассоциации прекращается путем подачи письменного заявления. С 2011 года Лига безопасного интернета получила только одно официальное уведомление о выходе - от ПАО "Мегафон", оно было получено 8 февраля 2022 года. Никаких письменных уведомлений о прекращении членства в Ассоциации от других операторов связи и иных ИТ-компаний до сих пор не было", - говорится в заявлении организации, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что за 11 лет с момента создания ЛБИ многое изменилось: некоторые организации-участники изменили правовую форму, другие - вошли в состав иных юрлиц.

"В связи с этим мы действительно меняем устав организации, а также условия участия в организации. Об изменениях в составе органов управления (попечительский совет и правление) планируется объявить в конце апреля на Форуме безопасного интернета", - говорится в сообщении.

Директор ЛБИ Екатерина Мизулина подтвердила, что у организации в 2021 году сменились учредители. "Мы уже год функционируем в новом формате. Удивительно, что только сейчас эти прошлогодние новости стали обсуждать. Это более, чем странно", - заявила она.

ЛБИ была создана в начале 2011 года для противодействия распространению опасного контента в интернете. В нее, в частности, вошли операторы связи МТС, "Билайн", "Мегафон", "Ростелеком", почтовый сервис Mail.ru, "Лаборатория Касперского". Учредителем ЛБИ стал Благотворительный фонд Святителя Василия Великого, возглавляемый Малофеевым. ЛБИ принимала активное участие в разработке закона о Едином реестре запрещенной в РФ информации, который был принят в 2012 году (ФЗ N139). Первоначально предполагалось, что вести его будет ЛБИ, но в итоге оператором реестра был назначен Роскомнадзор.

Организация часто обращается в правоохранительные органы в связи с выявленным ею опасным контентом. В 2021 году по обращениям ЛБИ были возбуждены административные дела, а затем оштрафованы за пропаганду наркотиков журналист Юрий Дудь и рэпер Алишер Моргенштерном.