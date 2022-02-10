Чечня попросила в виде исключения переименовать суды Грозного

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается дать новые имена четырем районным судам Грозного и создать очередной прецедент в российском праве.

Ленинский районный суд города депутаты просят переименовать в Ахматовский, Октябрьский - в Байсангуровский, Старопромысловский - в Висаитовский, а Заводской - в Шейх-Мансуровский.

Районы Грозного, где располагаются эти четыре суда, год назад были переименованы решением Грозненской городской думы. У судов же остались старые названия, что, как отмечают чеченские депутаты в пояснительной записке, создает неудобства для граждан.

Новый прецедент

Проблема заключается в том, что механизма переименования судов в российском законодательстве нет. Об этом говорится в письме генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ Александра Гусева, которое приложено к законопроекту. Упразднение же старых райсудов и создание новых - сложная процедура: это приведет "к одновременной передаче в юрисдикцию других судов отнесенных к их ведению вопросов осуществления правосудия", говорится в пояснительной записке. Кроме того, вероятно, президенту РФ потребуется переназначить всех судей Грозного.

Тем не менее чеченские парламентарии предлагают федеральному законодателю воспользоваться прецедентом, который уже есть в российском праве - в 2018 году федеральным законом менялись названия окружных военных судов (по нему, в частности, Московский окружной военный суд стал 2-м Западным окружным военным судом). На этот прецедент указывает в своем письме и ВС РФ.

"Таким образом, не исключается возможность переименования районных судов города Грозного без ущерба для непрерывной деятельности указанных судов", - говорится в записке. В тексте законопроекта используется формулировка "переименовать", а во второй статье прямо предлагается прописать, что все судьи продолжают работать без переназначения.

Из федерального бюджета на переименование потребуется выделить 268 тыс. рублей: именно во столько, согласно финансово-экономическому обоснованию, обойдется изготовление новых вывесок, стендов, 84 штампов и 36 гербовых судебных печатей для четырех судов.