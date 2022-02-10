Что произошло за день: четверг, 10 февраля

Переговоры глав МИД России и Великобритании, приговор по "делу Minecraft", перевод ректора "Шанинки" из больницы в общую камеру СИЗО

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры. Встреча продлилась 3,5 часа. Президент России подчеркнул, что казахстанский лидер может рассчитывать на поддержку России "по всем направлениям, которые он наметил для развития страны". Токаев заявил, что намерен лично контролировать реализацию совместных с Россией проектов на $4,5 млрд.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с британской коллегой Лиз Трасс. Российский министр назвал обсуждение темы Украины разговором немого с глухим и выразил сожаление, что Россию вновь призвали убрать свои войска с собственной территории. Между тем Трасс заявила, что Россия должна действиями подтвердить отсутствие планов напасть на Украину.

- Шестнадцатилетний фигурант "дела Minecraft" получил пять лет колонии. Никита Уваров, обвиненный в прохождении обучения в целях террористической деятельности, также должен будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Еще двое подростков были освобождены от наказания, так как они оказывали содействие следствию.

- В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом. Заболели еще 197 076 человек.

- Ректора "Шанинки" Сергея Зуева перевели из больницы в общую камеру СИЗО. Его адвокаты сообщили, что подсудимому назначили новое лечение, существует угроза инфаркта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается в решения следователей и ФСИН.

- Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании районных судов Грозного в порядке исключения. Ленинский районный суд города депутаты просят переименовать в Ахматовский, Октябрьский - в Байсангуровский, Старопромысловский - в Висаитовский, а Заводской - в Шейх-Мансуровский. Механизма переименования судов в российском законодательстве нет, поэтому предлагается воспользоваться прецедентом.

- Россия стала девятой по итогам очередного дня Олимпиады. В течение дня российские спортсмены не смогли завоевать ни одной медали.