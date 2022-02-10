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Минцифры анонсировало эксперимент по публикации ПО под открытой лицензией

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры в ближайшие два года проведет эксперимент по созданию в России условий для публикации ПО, принадлежащего России, под открытой лицензией. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

"Провести с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года эксперимент по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, принадлежащих Российской Федерации, под открытой лицензией и созданию условий для распространения свободного программного обеспечения", - говорится в документе.

Цель эксперимента - создать в России условия для публикации российского софта под открытой лицензией в целях его свободного использования, модификации и распространения.

В рамках эксперимента предполагается создать репозиторий - хранилище данных исходных кодов ПО.

Участниками эксперимента должны стать Минцифры, МВД, Росреестр, Российский фонд развития информационных технологий. Правительства регионов могут в нем участвовать добровольно.

Минцифры МВД РФРИТ Росреестр

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