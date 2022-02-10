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Родственника экс-депутата Резника признали виновным по делу о наркотиках и отпустили

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге вынес обвинительный приговор Ивану Дорофееву, родственнику супруги бывшего депутата городского Законодательного собрания Максима Резника, фигурировавшего в деле о наркотиках.

"Суд назначил Дорофееву наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев в колонии-поселении. Освобожден из-под стражи в зале суда немедленно (отбыл наказание, находясь в СИЗО - ИФ)", - сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Дорофеев признан виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков (часть 3 статьи 30–пункт б части 3 статьи 228.1 УК РФ). Он признал вину в хранении и пояснил, что не собирался продавать запрещенное.

Как сообщалось, Дорофеев был арестован в марте 2021 года. По версии следствия, он незаконно приобрел и хранил с целью сбыта части высушенной конопли, но не реализовал намерений, так как наркосодержащее растение изъяли при обыске.

По данным СМИ, Дорофеев является художником и приходится дальним родственником супруге бывшего депутата шестого созыва петербургского парламента Максима Резника.

Экс-депутат Резник также является фигурантом дела о незаконном обороте наркотиков, которое в настоящий момент рассматривается в суде по существу. Обвинение полагает, что депутат купил у неустановленного лица для личного употребления 18,2 грамма марихуаны, которую незаконно хранил. Резник находится под домашним арестом, вину не признает.

Петербург Максим Резник Иван Дорофеев

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