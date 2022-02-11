Спасатели обнаружили тело второго погибшего при крушении Ан-2 на Камчатке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На Камчатке обнаружили тело второго члена экипажа разбившегося легкомоторного самолета Ан-2, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по региону.

"Нашли второго члена экипажа, он не выжил", - сказали в МЧС.

В пятницу днем частный самолет Ан-2, перевозивший груз, потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки (Елизовский район). Два человека на его борту погибли.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что разбившийся самолет принадлежал компании "Камчатский кречет".

"Воздушное судно принадлежит ООО "Камчатский кречет". Самолет выполнял рейс по маршруту Северные Коряки - Оссора. Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту падения воздушного судна Ан-2", - сообщил собеседник агентства.