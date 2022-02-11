Президент Казахстана прибыл в Казань
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл Казань, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
В международном аэропорту столицы Татарстана лидера Казахстана встретил глава республики Рустам Минниханов.
По данным Уали, в ходе рабочего визита Токаев совершит осмотр достопримечательностей казанского Кремля, проведет встречу с президентом Татарстана, а также ознакомится с деятельностью крупнейших промышленных предприятий республики "Камаз" и "Танеко".