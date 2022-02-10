Путин отметил главную роль руководства Казахстана в наведении порядка в стране

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин констатировал, что ситуация в Казахстане после январских событий восстановлена, и отметил роль руководства республики в наведении порядка.

"Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой международных банд, которые воспользовались ситуацией внутри страны. Мы встречались с вами перед Новым годом, ничего не предвещало такого развития событий. Тем не менее ситуация восстановлена", - сказал Путин на встрече в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Путин подчеркнул, что, конечно, "главную роль в этом сыграло руководство Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу".

Напомнив, что Россия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "подставила плечо Казахстану", президент РФ вместе с тем отметил роль правоохранительных органов и Вооруженных сил республики в наведении порядка.

"Теперь придется немало приложить усилий для того, чтобы восстановить все, что потеряно на фоне этих событий. Но Казахстан, тем не менее, уверенно стоит на ногах, благодаря вашим усилиям, под вашим руководством развивается активно. Надеюсь, что мы будем, как и в предыдущие годы, использовать потенциал взаимодействия между Россией и Казахстаном, двигаться на экономическом треке", - сказал Путин.

Со своей стороны, Токаев заявил, что за событиями в Казахстане "была тщательно подготовленная операция террористов, бандитов, которая была направлена на подрыв конституционного строя и совершение государственного переворота".

"Сейчас идет следствие, появляются первые результаты. К сожалению, очень много жертв. По каждому случаю ведется следствие, виновные будут обнародованы, привлечены к ответственности и наказаны", - заверил президент Казахстана.

Токаев добавил, что миротворческий контингент "сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если можно так выразиться, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов".

Январские беспорядки в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Как заявляли власти страны, этим воспользовались бандиты и террористы, в некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадал самый крупный город страны - Алма-Ата. С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения.

По просьбе Токаева в страну были направлены силы ОДКБ. 19 января миротворцы ОДКБ завершили миссию.