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Токаев обещал лично контролировать реализацию совместных проектов c РФ на $4,5 млрд

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении персонально контролировать реализацию совместных с Россией проектов, оцениваемых более чем в $4,5 млрд.

"Мы детально обсудили перспективы расширения производственной кооперации. В этом направлении наши страны завершили 13 крупных проектов. На стадии реализации - восемь проектов на сумму более $2,5 млрд. Прорабатывается еще 11 проектов с общим объемом инвестиций в почти 1,5 млрд долларов", - сказал Токаев журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Во время переговоров я проинформировал Владимира Владимировича Путина, что все эти проекты будут находиться под моим персональным контролем", - добавил президент Казахстана.

Путин по итогам переговоров подчеркнул, что Токаев может рассчитывать на поддержку России "по всем направлениям, которые он наметил для развития страны".

Встреча Токаева и Путина в Москве в четверг длились более 3,5 часов, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали. По итогам переговоров подписаны некоторые документы в сфере освоения космоса, подготовки специалистов в области атомной энергетики.

Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев

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